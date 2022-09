Le 10 Forze Speciali più temute al mondo

Le forze speciali sono una componente delle forze armate o di polizia molto specifica, addestrata a svolgere compiti molto delicati e pericolosi. In genere queste unità sono composte da uomini altamente qualificati, in grado di operare in qualsiasi situazione. Nella maggior parte dei casi, gli operatori delle Forze speciali sono impiegati in piccoli nuclei, anche di tipo commando, nella singola missione che viene pianificata e provata nei minimi dettagli.

Una prestanza fisica notevole, unita ad una volontà di ferro e ad una grande lucidità mentale, rendono le Forze speciali temute e rispettate. Ogni Stato ha almeno un corpo speciale delle Forze Armate, ossia quell’unità militare altamente specializzata alla quale vengono affidati sia i compiti di polizia e sicurezza nazionale che quelli di carattere militare in ambito internazionale.

I corpi speciali in Italia

In Italia ci sono quattro corpi speciali, uno per ogni Forza Armata. I loro compiti sono diversi: dall’azione diretta (come ad esempio la ricerca e il salvataggio degli ostaggi nelle zone di guerra) alle ricognizioni speciali, fino alle operazioni anti terrorismo.

A capo di questi corpi speciali c’è il Comando interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS), a sua volta dipendente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Questo oltre a gestire le azioni delle forze speciali (TIER 1) si occupa anche del supporto offerto dalle Forze per operazioni speciali (TIER 2) e dalle unità di coronamento (TIER 3).

Fanno parte del TIER 1 i seguenti corpi speciali:

9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” dell’Esercito italiano, istituito inizialmente nel 1961 come “Battaglione sabotatori paracadutisti”. Questo gruppo di incursori è l’unico ad aver partecipato a tutte le missioni estere che l’Italia ha condotto dal dopoguerra ad oggi;

Il GOI (Gruppo operativo incursori) della Marina Militare – istituito dal 1960 – fa parte del COMSUBIN, il raggruppamento subacquei e incursori “Teseo Tesei”. Questo corpo speciale è stato impiegato nell’operazione Enduring Freedom mossa dagli Stati Uniti ai danni dell’Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. È dal 2005 che gli operatori del GOI sono distaccati in Afghanistan, dove sono inquadrati nella Task Force 45;

17° Stormo incursori dell’Aeronautica militare ad oggi è il corpo speciale più giovane impiegato in Italia. Infatti è stato costituito il 1° marzo del 2003, appena quindici anni fa, come successore della Regia Aeronautica, dalla quale ha ereditato funzioni e tradizioni;

GIS (Gruppo intervento speciale) dell’Arma dei Carabinieri è stato costituito dal 1978 come unità d’elite delle Forze Armate. È dal 2004 però che il GIS è compreso nel gruppo dei corpi speciali italiani, da quando viene utilizzato specialmente per le operazioni in ambito antiterrorismo. I membri appartenenti a questo corpo speciale hanno una peculiarità: sono gli unici che oltre ad avere la qualifica di incursore hanno anche quella di agenti della pubblica sicurezza.

Il Team Six – Navy Usa

Il Team Six riunisce alcuni dei migliori membri di un altro corpo speciale, i Navy SEALs. I “normali” SEALs – che in gergo militare vengono chiamati “white” o “vanilla” – sono il corpo speciale della Marina degli Stati Uniti, una formazione addestrata a compiere particolari operazioni, come infiltrarsi sulle spiagge nemiche prima dello sbarco delle forze principali o distruggere obiettivi sensibili dietro le linee nemiche. Dopo diversi anni passati nei SEALs, un operatore può chiedere di essere trasferito nell’élite dell’élite: il Team Six. Non esistono documenti ufficiali pubblici sull’unità, ma secondo il New York Times il Team Six è composto da circa 300 operatori e 1.500 uomini del personale di supporto (ufficiali, armieri, esperti di logistica o di esplosivi).

SAS della Gran Bretagna

il servizio aereo speciale del Regno Unito che ancora oggi è un vero e proprio modello per gli altri corpi speciali nel mondo. È probabilmente il più piccolo reggimento britannico, ma allo stesso tempo è anche il più segreto e popolare. Il merito molto probabilmente è dato anche dal fatto che il SAS è stato il primo corpo ad essersi specializzato nell’anti terrorismo.

Se il SAS si occupa della sicurezza e delle operazioni aeree sono le SBS (Special Boat Service) ad avere in mano quella dei mari; le operazioni via terra, invece, sono di competenza dello Special Reconnaissance Regiment (SRS) di cui fanno parte militari ben addestrati per stare per molto tempo nelle zone di guerra. Per questo motivo nel reclutamento viene dato spazio a coloro che parlano lingue mediorientali e che hanno tratti somatici poco anglosassoni.

Gruppo Alpha russo

Il Gruppo Alpha o Gruppo Al’fa (conosciuto anche come Specgruppa A) è un’unità d’élite specializzata nell’antiterrorismo che appartiene alle spetsnaz (forze speciali) del Federal’naja služba bezopasnosti o FSB, l’agenzia di spionaggio della Russia erede del KGB sovietico. Le funzioni del Gruppo Alpha sono duplici. Il primo compito dell’unità è effettuare operazioni tipiche delle unità CTU, ovvero di antiterrorismo e salvataggio ostaggi, arresti e perquisizioni ad altissimo rischio, come la neutralizzazione di terroristi e membri di spicco di organizzazioni criminali e mafiose e protezione VIP. L’unità è chiamata a svolgere operazioni estreme di antiterrorismo in ogni contesto operativo, dalla presa di ostaggi in edifici, teatri, aerei, treni, navi o bus.

Il secondo compito del Gruppo è svolgere operazioni militari all’estero, informazioni queste che sono poco note al pubblico. Queste missioni includono una varietà di operazioni internazionali, tipiche delle forze speciali, come missioni sotto copertura, operazioni di infiltrazione, incursioni, assassinio di obiettivi sensibili, sabotaggi, ricognizioni speciali, azioni dirette e guerriglia, simili alle missioni segrete dell’unità gemella Vympel (Gruppo “V”). Essendo il Gruppo Alpha una forza speciale sotto il controllo dei servizi segreti, verosimilmente ha una libertà d’azione superiore rispetto ad altre forze speciali di altri paesi, in particolare rispetto ai corpi speciali di polizia che dipendono dal Ministero dell’interno. Una forza speciale come l’Alpha che è controllata dai Servizi, può portare avanti operazioni di Intelligence ad ampio spettro senza vincoli, al contrario degli altri corpi speciali che sotto questo aspetto sono maggiormente limitati. L’unità può inoltre essere utilizzata non solo da FSB ma anche dall’SVR, il Servizio di Intelligence Internazionale russo che si occupa di attività di spionaggio estero.

Il KSK della Germania

Kommando Spezialkrafte o KSK indicano unità militari commando dell’esercito tedesco. Assieme al Kommando Spezialkräfte Marine della marina e al Kampfretter della aeronautica fanno parte della forze speciali della Bundeswehr.

Il KSK opera sotto il controllo dell’Unità di Crisi Tedesca e svolge missioni molto simili a quelle delle unità come le Special Forces statunitensi od il SAS inglese, queste missioni includono:

Difesa del territorio tedesco e della NATO;

Deterrenza e azione in caso di crisi internazionali;

Missioni di peacekeeping;

Ricognizione strategica;

Azioni dirette in profondità;

Liberazione di ostaggi in zone di guerra.

Le missioni di questa unità comprendono anche operazioni contro bersagli di alto valore strategico come linee di comunicazione o comandi nemici, particolare rilievo è poi dato all’evacuazione di cittadini tedeschi da zone di guerra, e missioni C-SAR in favore di piloti abbattuti dietro le linee nemiche. Come per tutte le unità speciali, non esistono informazioni ufficiali confermate sul numero di elementi che compongono il KSK, ma sembra che la cifra si aggiri sui mille uomini, di cui 3-400 operatori e il resto per compagnie e plotoni logistici, medici e di supporto.