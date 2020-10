Lazio, in campo 19 team medici militari

E’ cominciata stamane allo Spallanzani di Roma la formazione di 19 team -composti da un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri del Comando operativo interforze della Difesa– che entreranno in campo per rafforzare il lavoro dei drive-in in tutte le Asl Lazio.



Ieri su oltre 25 mila tamponi nel Lazio si sono registrati 1.995 casi positivi (+32), 15 decessi (-4) e214guariti (+74).Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto 8%. Il valore settimanale Rt è 1,49, più basso a Roma e più alto nelle province.