La Spagna è pronta a inviare all’Ucraina carri armati Leopard 2 e addestrare i soldati

Madrid è pronta a inviare all’Ucraina i suoi carri armati Leopard 2 e a offrire addestramento ai soldati che li utilizzano nell’ambito di una futura operazione coordinata dagli alleati della Nato, ha dichiarato mercoledì la ministra della Difesa Margarita Robles dopo il via libera del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Robles ha ribadito l’impegno di Madrid nei confronti degli alleati della Nato in risposta al via libera di Scholz all’invio di carri armati di fabbricazione tedesca in Ucraina, sia dalla Germania che da altri Paesi.

LEGGI ANCHE Ucraina, che cosa sono i tank Leopard 2

“La Spagna è pronta, attraverso questo coordinamento, a trattare con i nostri alleati in qualsiasi modo sia necessario e che si riferisca all’invio di Leopard e all’addestramento, o anche ad aiutare con la loro manutenzione e mantenimento”, ha sottolineato Robles in un’intervista con Efe trasmessa dalla televisione pubblica spagnola Rtve.

La Spagna è anche disponibile ad addestrare i soldati ucraini che opereranno con i carri armati, un’operazione che potrebbe durare un mese, secondo alcuni esperti. La Spagna potrebbe anche addestrare i soldati, preferibilmente sul suolo spagnolo e non, ad esempio, in Lettonia, dove Madrid ha schierato un piccolo numero di carri armati Leopard 2E, dato che i simulatori si trovano nella capitale.

La Spagna possiede 347 carri armati Leopard, di cui 108 del modello 2A4, il più vecchio attualmente operativo, acquistati dalla Germania negli anni ’90. Gli altri 239 sono i cosiddetti 2E, una versione locale assemblata in Spagna e tra le più moderne.