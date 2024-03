La rappresentatività dei sindacati delle Forze Armate: quali differenze tra sindacati oltre e sotto la soglia del 2%

La rappresentatività sindacale è un tema centrale per comprendere il ruolo e i poteri dei sindacati, soprattutto all’interno di realtà come le Forze Armate dove vigono regole specifiche.

In base alla normativa attuale, affinché un sindacato delle Forze Armate sia considerato pienamente rappresentativo deve superare la soglia del 2% calcolata sulla base sia dei dati associativi che di quelli elettorali, relativamente a ciascuna singola Forza Armata rappresentata.

Il raggiungimento di questa soglia certifica la capacità del sindacato di rappresentare gli interessi e le istanze dei lavoratori, dando accesso a una serie di prerogative fondamentali per la tutela concreta dei diritti.

Vediamo nel dettaglio quali sono le differenze tra sindacati rappresentativi (oltre la soglia del 2%) e non rappresentativi (sotto la soglia) all’interno delle Forze Armate.

I sindacati rappresentativi

I sindacati che superano la soglia minima del 2% acquisiscono il pieno riconoscimento della loro rappresentatività. Ciò comporta innanzitutto la possibilità di esercitare compiutamente le funzioni sindacali di base, ovvero: tutelare collettivamente gli iscritti, avanzare proposte e osservazioni su leggi e regolamenti, partecipare ad audizioni e incontri con i Vertici, intrattenere rapporti con gli organi di informazione, comunicare dinanzi alle commissioni di conciliazione e al giudice amministrativo, indire assemblee nei luoghi di servizio.

In più, i sindacati rappresentativi possono svolgere una serie di azioni fondamentali per incidere attivamente sul miglioramento delle condizioni lavorative, tra cui: interloquire con i comandi a livello locale e areale, ottenere permessi e distacchi retribuiti per i dirigenti sindacali, partecipare alla contrattazione collettiva con potere negoziale, essere obbligatoriamente informati dall’amministrazione, esercitare particolari tutele per le cariche elettive e i trasferimenti, accedere alle caserme per verifiche, attivare le procedure di raffreddamento dei conflitti.

I sindacati non rappresentativi

I sindacati non rappresentativi, non avendo raggiunto il 2%, possono svolgere soltanto le attività sindacali di base, senza poter esercitare i poteri negoziali e di intervento diretto che spettano ai sindacati pienamente rappresentativi.

In sostanza, il discrimine del 2% definisce la capacità di incidere attivamente, e non solo propositivamente, sulle condizioni lavorative e sulla tutela collettiva degli iscritti. I sindacati sotto soglia svolgono un’azione di proposta e stimolo.

Il calcolo della rappresentatività si basa su parametri oggettivi (iscrizioni e consensi elettorali) che misurano la capacità del sindacato di interpretare e soddisfare gli interessi dei lavoratori. Raggiungere il 2% nel 2024 certifica che il sindacato ha guadagnato la necessaria legittimazione.

In conclusione il discrimine del 2% è uno strumento che garantisce che i sindacati dotati di poteri negoziali e di intervento abbiano effettivamente dimostrato di rappresentare in modo cogente gli interessi collettivi dei lavoratori e di saperli tutelare attivamente. Una garanzia di responsabilità e rappresentatività effettiva a beneficio di tutte le parti in causa.

