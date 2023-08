La difesa europea dipende dall’industria francese

Le capacità dell’industria della difesa UE dipendono principalmente dalla strategia di dissuasione nucleare della Francia, durata sei decenni, che ha incoraggiato investimenti tecnologici all’avanguardia. Lo ha dichiarato martedì (29 agosto) il CEO di Dassault Aviation, Eric Trappier.

Con la guerra della Russia in Ucraina, che ha riportato alla ribalta le questioni della difesa e dell’autonomia europea, l’UE sta cercando di garantire maggiori livelli di “autonomia strategica” – un termine coniato per la prima volta nel 2022 dal presidente francese Emmanuel Macron – nei suoi settori critici.

“Le capacità dell’industria della difesa UE risiedono innanzitutto in Francia”, ha dichiarato Trappier in occasione dell’incontro annuale dell’associazione imprenditoriale francese MEDEF, tenutosi martedì.

Per l’azienda francese, produttrice dei caccia Rafale, il raggiungimento di un maggior grado di indipendenza in materia di difesa implica il riconoscimento della superiorità tecnologica e industriale della Francia nell’UE quando si tratta di produrre materiale di difesa all’avanguardia.

“La crescita [dell’industria della difesa] deve basarsi sulle capacità tecniche [degli Stati membri] e non esclusivamente sulle opportunità di cooperazione [tra Paesi affini]”, ha affermato Trappier, ex presidente dell’ASD (Associazione europea delle industrie aerospaziali, di sicurezza e di difesa).

L’autonomia strategica, secondo Trappier, è stata guidata dalla Francia nel corso degli ultimi sessant’anni, da quando il Paese ha ottenuto l’accesso all’armamento nucleare sotto l’allora presidente Charles De Gaulle.

La dissuasione nucleare ha contribuito a “sviluppare una base industriale di difesa e tecnologia” specifica per la Francia, con attori economici in tutto il Paese che hanno costruito competenze avanzate, ha spiegato.

La nuova legge sulla difesa della Francia, adottata in estate, ha aumentato il bilancio della difesa nazionale a 413 miliardi di euro per il periodo 2024-2030, compresi 50 miliardi di euro in più solo per la deterrenza nucleare.

L’Agenda europea in materia di difesa

La Francia è stata criticata da altri Stati membri dell’UE a Bruxelles per aver promosso un’agenda di cooperazione in materia di difesa dell’UE che avvantaggerebbe in larga misura i suoi interessi.

Parigi rappresenta spesso il maggior numero di aziende partecipanti ai progetti e ai programmi pilota del Fondo europeo per la difesa (FES), che stimolano la ricerca e lo sviluppo tecnologico e si aggiudicano i progetti più grandi – accollandosi così le critiche di alcuni Stati membri o delle aziende più piccole, che giudicano come speculazioni le manovre di Parigi.

Nel 2021, un totale di 178 aziende francesi sono state selezionate per i progetti. L’Italia si è piazzata al secondo posto con 156, seguita da Spagna e Germania.

Comprare “europeo”?

In definitiva, qualsiasi livello di indipendenza europea in materia di difesa è strettamente legato alla capacità della Francia di sviluppare, far crescere ed esportare le proprie competenze militari e di garantire la propria indipendenza, ha affermato Trappier.

“Non rinunciamo a ciò che già abbiamo per qualcosa di molto meno certo”, ha detto l’imprenditore, riferendosi all’ipotetica idea di una forza di difesa paneuropea. Qualsiasi futura cooperazione dell’UE deve “preservare” le competenze industriali francesi, ha affermato Trappier.

“La pace è garantita dalla nostra capacità di fare la guerra. Per prepararsi alla guerra, non è sufficiente entrare in una ‘economia di guerra’: bisogna esserci anche in tempo di pace”, ha aggiunto.

Il primo passo importante potrebbe essere quello di iniziare a comprare europeo, soprattutto per nell’ambito della difesa aerea. I jet Rafale di Dassault Aviation competono sulla scena mondiale contro gli F-35 della concorrente statunitense Lockheed Martin, che ha stretto accordi con alcuni Stati membri dell’UE, come Germania e Finlandia.

“L’Europa ha speso 60 miliardi di euro per acquistare gli F-35, è una vergogna”, ha detto Trappied. “Perché i Paesi dell’UE non comprano aerei francesi?”, ha chiesto.

Paul Maurice, ricercatore presso l’Istituto francese di relazioni internazionali di Parigi, ha dichiarato a DW nel marzo 2022: “L’F-35 è inteso qui come il simbolo del potere degli Stati Uniti all’interno della NATO. Dopo tutti i discorsi sull’autonomia e la sovranità europea, ci si aspettava che la Germania fosse più allineata con una politica europea degli armamenti”.

Cooperazione USA-Francia

Rispetto alla cooperazione con le controparti statunitensi, nulla è escluso, ha detto il capo di Dassault. “Perché no?”, ha scherzato.

Tuttavia, se questo significa cadere sotto la morsa del regime di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, allora non se ne fa nulla, ha detto, parlando insieme ad Amy Schedlbauer, Ministra Consigliera per gli Affari Economici all’ambasciata statunitense di Parigi.

“Abbiamo bisogno di esportazioni per avere una base economica industriale vitale, e i controlli sulle esportazioni statunitensi le ostacolerebbero”, ha detto Trappier.

Schedlbauer ha risposto: “Se ci fosse un’ulteriore cooperazione tra Stati Uniti e Francia nel settore della difesa, il regime di controllo delle esportazioni continuerebbe ad essere modificato per riflettere questa partnership”.

Alla domanda se esiste la volontà di creare tecnologie militari comuni, come un jet da combattimento USA-Francia, Trappier ha poi scosso il capo.

[A cura di Alexandra Brzozowski/Nathalie Weatherald]

