La denuncia di un Carabiniere a Fuori dal Coro: “Siamo in difficoltà, crescono insofferenza e aggressioni”

“Difficoltà quotidiane dei carabinieri: la testimonianza del Segretario Generale PSC Assieme”

“Sono Vincenzo Romeo, sono un carabiniere”. Inizia così il discorso del Segretario Generale del sindacato militare PSC Assieme nella trasmissione “Fuori dal Coro” di rete 4 condotta da Mario Giordano. Nel suo intervento, Romeo ha fatto luce sulle difficoltà quotidiane affrontate dai carabinieri nel loro lavoro per garantire la sicurezza e il diritto alla vita delle persone. L’insofferenza nei loro confronti è in costante aumento e il numero di carabinieri feriti è cresciuto negli anni. Nel solo periodo dal 2020 al 2021, il 5% dei carabinieri feriti, mentre dal 2021 al 2022 l’aumento è stato del 10%. In questo contesto, il carabiniere deve agire e affrontare situazioni difficili, spesso trovandosi anche indagato. Nonostante ciò, la loro responsabilità rimane una garanzia di sicurezza per tutti i cittadini. Tuttavia, i carabinieri operano con stipendi base di soli 1400 euro al mese e contratti scaduti, il che rende la loro situazione ancora più difficile.

La paura dell’Atto Dovuto

Il lavoro del carabiniere non è certo facile, come sottolinea Romeo, che mette in risalto le mille avversità che incontrano quotidianamente gli uomini in divisa. Tra le difficoltà maggiori c’è sicuramente la paura di incorrere in indagini o conseguenze legali per un “atto dovuto” della magistratura, come nel caso di Fara Vicentino. Il rischio di pagare anche in termini economici per il proprio operato è sempre presente, e può rendere ancor più difficile un lavoro già di per sé impegnativo e spesso rischioso. Romeo ha cercato, quindi, di far comprendere al pubblico la realtà del lavoro di un carabiniere, spesso misconosciuta o sottovalutata.

L’apertura al mondo sindacale dell’Arma: il punto di vista dei carabinieri

L’apertura al mondo sindacale dell’Arma dei carabinieri sta finalmente permettendo a molti militari di raccontare la loro quotidianità e i problemi che affrontano. Vincenzo Romeo, da segretario generale, ha deciso di parlare pubblicamente per far sapere ai cittadini come stanno le cose. Attraverso le sue parole possiamo capire la rabbia, la frustrazione e l’impotenza che i militari spesso provano di fronte a situazioni complesse e difficili da gestire. I sindacati militari iniziano a offrire pubblicamente il punto di vista dei militari sulle problematiche fungendo da cassa di risonanza per far emergere i problemi lavorativi quotidiani. Una verità che sta offrendo una maggiore trasparenza e un dialogo più aperto tra i militari e i cittadini.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI