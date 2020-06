Iran, agente CIA e MOSSAD sarà impiccato.

“La condanna a morte di Mahmoud Mousavi Majd, arrestato per spionaggio per conto della Cia e del Mossad, è stata confermata in appello e presto sarà impiccato”. Lo ha reso noto il portavoce della magistratura iraniana Gholamhossein Esmaili in conferenza stampa. “Mousavi Majd – ha aggiunto – ha tra le altre cose passato informazioni a Cia e Mossad su dove si trovasse il generale Ghassem Soleimani. Informazioni che avevano permesso il suo assassinio da parte degli Stati Uniti”.

