Inseguono e molestano due carabiniere fuori servizio che facevano jogging: denunciati

Un episodio di molestia stradale ha turbato la quiete del porto antico di Genova nel tardo pomeriggio di ieri, proprio durante la giornata internazionale della donna. Due giovani donne, entrambe carabiniere ma non in servizio, sono state vittima di un increscioso episodio di catcalling e di un conseguente inseguimento da parte di due giovani stranieri.

Le donne, che stavano semplicemente facendo jogging in una zona solitamente tranquilla della città, si sono ritrovate ad affrontare una situazione di grave molestia. Nonostante i tentativi di allontanare i due individui, un 17enne di origine tunisina e un 19enne egiziano, le molestie non hanno avuto termine.

Le due carabiniere, facendo affidamento sul loro addestramento e sulla loro esperienza, hanno chiesto l’intervento dei colleghi della stazione di San Teodoro e Scali. Grazie alla prontezza della risposta, le forze dell’ordine hanno potuto raggiungere in tempo utile il luogo dell’accaduto e procedere con l’identificazione dei molestatori.

I due giovani, già noti alle autorità per precedenti penali, sono stati prontamente denunciati a piede libero con le accuse di molestie e disturbo alle persone. Uno di loro era ospite di una comunità per minori, mentre l’altro risultava senza fissa dimora.

L’evento assume un significato ancor più grave considerando il contesto simbolico dell’8 marzo, una data dedicata alla celebrazione dei diritti delle donne e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

In un’era dove l’uguaglianza di genere è al centro del dibattito sociale e politico, fatti di questa natura rappresentano un passo indietro inaccettabile e un monito a non abbassare la guardia nella lotta contro la violenza sulle donne, in tutte le sue manifestazioni.

