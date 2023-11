Incontro sindacati di Polizia, Co.Ce.R. e Governo Meloni: Impegno Rinnovato per le Forze Armate e di Polizia

In una giornata significativa per le Forze Armate e di Polizia, la delegazione dei Consigli Centrali Rappresentativi (Co.Ce.R.) di Esercito, Marina e Aeronautica si è incontrata con il Presidente del Consiglio, Onorevole Giorgia Meloni, alla presenza dei Ministri di riferimento. Questo incontro rappresenta un momento cruciale nel riconoscimento e nella valorizzazione del ruolo vitale che queste forze rivestono per la libertà e la prosperità della Nazione.

Il Premier Meloni, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza fondamentale delle Forze Armate e di Polizia, promettendo un impegno concreto per soddisfare le esigenze del personale in uniforme. Ha annunciato l’avvio della stagione contrattuale con adeguate risorse e tempi brevi, un gesto che ha suscitato grande soddisfazione tra i membri del Co.Ce.R. (CLICCA QUI PER LEGGERE ESITO INCONTRO).

LEGGI ANCHE Nel pacchetto sicurezza armi private senza licenza a alle forze di polizia fuori dal servizio

LEGGI ANCHE Esito incontro governo con Militari e Forze di Polizia. Meloni: ‘In Manovra 1,5 miliardi per i rinnovi contrattuali’

Il Commento di Antonello Ciavarelli

Antonello Ciavarelli, delegato Co.Ce.R. della Marina Militare, ha evidenziato la necessità di un aumento concreto del personale della Marina Militare e della componente Guardia Costiera che è sottorganico di 950 militari. “Tale situazione è aggravata dal fatto che si va per mare con compensi forfettari il cui importo è di gran lunga inferiore a quello degli straordinari percepiti da chi sta a terra. Allo stesso tempo ho chiesto che tra i provvedimenti da prendere a favore del comparto sicurezza vi sia quella del riconoscimento della qualifica di pubblica sicurezza al personale della Guardia Costiera. Per tutta questa serie di motivi ho auspicato che le trattative per il contratto di lavoro si aprano subito in considerazione delle considerevoli (circa 1 miliardi e 500 milioni) risorse stanziate. Il Co. Ce. R. è pronto, gli stati maggiori sono pronti ed allo stesso tempo lo sono i dirigenti del ministero della funzione pubblica. Un ritardo per eventuali problemi burocratici conseguenti all’attuazione della legge sindacale sarebbe incomprensibile da parte del personale. Viceversa vogliamo che le risorse stanziate vadano subito concertate al fine di riconoscere ai militari i sacrifici svolti. Sarebbe un successo del Governo del personale tutto e dell’Italia intera che rappresentiamo con le nostre divise.”

La Nota del Sindacato di Polizia SAP

«Il Presidente del Consiglio ha preannunciato gli impegni della legge di stabilità per il Comparto Sicurezza, prevedendo uno stanziamento per il rinnovo dei contratti di quasi 1,5 miliardi di euro, che corrisponderebbero indicativamente a circa 180 euro medi in più sullo stipendio. Un segnale importante per il comparto sicurezza». Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

«Questo sforzo economico – prosegue Paoloni – è certamente apprezzabile, soprattutto in questo contesto, quindi auspichiamo veramente di poter partire il prima possibile con il rinnovo dei tre contratti di lavoro, uno per tutto il personale e due dell’area negoziale dirigenziale. È chiaro che lo riteniamo l’inizio di un percorso, perché riferendoci ai colleghi della Comunità Europea, con i Paesi sostanzialmente equivalenti ai nostri, vi sono retribuzioni di partenza di 2.100 euro in Francia o 2.300 euro in Germania, rispetto ai 1.500 nostri. Retribuzioni adeguate sono indispensabili per garantire un’esistenza libera e dignitosa alle nostre famiglie ma soprattutto per la garanzia della funzione».

«Apprezzabile anche lo stanziamento di 60 milioni di euro per il finanziamento della specificità della nostra professione che deve remunerare il rischio e il disagio del nostro servizio. Importanti anche i fondi per tutela legale, assicurazione infortuni e previdenza dedicata», aggiunge Paoloni, precisando che «le norme sulla tutela della funzione sono altrettanto importanti: se da una parte è vero che le Forze dell’Ordine sono sempre tra le prime istituzioni ad avere il consenso dei cittadini dall’altra è venuta in parte meno l’autorevolezza. Inasprire le pene per violenza, oltraggio e resistenza è una richiesta che il SAP avanza da tempo ed è indispensabile per garantire tutti gli uomini in divisa. Abbiamo chiesto che, in abbinamento a queste norme, siano introdotte per tutti le telecamere sulle auto e sulle divise per dare piena trasparenza al nostro agire. Non vogliamo tutele superiori rispetto a un normale cittadino, ma vogliamo poter svolgere la nostra funzione».

«Riconosciamo – conclude Paoloni – al Presidente del Consiglio, a tutti i Ministri del comparto, ma anche al Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e al Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni il grande lavoro svolto per il raggiungimento di questi importanti obiettivi e per l’impegno politico profuso».

Il Commento dell’Onorevole Giovanni Maiorano

L’Onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia ha accolto con favore l’apertura di un dialogo sostanziale tra il governo Meloni e le principali organizzazioni sindacali del settore della sicurezza. Ha evidenziato che l’attenzione del governo si è tradotta in risorse concrete, prevedendo nella prossima manovra finanziaria un ammontare di 1,5 miliardi di euro a favore del personale in divisa.

Maiorano ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dal personale delle forze di sicurezza, sia a livello nazionale che internazionale, e il loro ruolo cruciale nel soccorso e nell’assistenza a chi si trova in situazioni di pericolo o fragilità.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI