In arrivo la Tesla per la Polizia di Stato. Ecco quanti km di autonomia le specifiche tecniche

In un’epoca in cui l’attenzione verso la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di gas serra è al centro del dibattito globale, la notizia dell’introduzione di una Tesla Model X nella flotta della Polizia di Stato italiana rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica nelle forze dell’ordine.

Si tratta di una Tesla Model X, molto probabilmente una delle versioni più performanti conosciute come “Plaid,” destinata a svolgere il suo servizio lungo l’Autostrada del Brennero. Pare che si tratti di un modello concesso in uso gratuito alla Polizia: al momento, non è infatti previsto alcun bando per forniture di auto elettriche da parte del marchio americano.

Una foto rubata all’interno di un capannone ha recentemente rivelato la presenza della Model X in attesa di alcuni ritocchi finali. Alcuni dettagli essenziali per un veicolo di polizia, come le targhe e i lampeggianti, sembrano ancora mancare. Tuttavia, la situazione potrebbe essere complicata dal design distintivo della Model X, caratterizzato da un tetto in vetro, inclusa l’apertura delle porte posteriori a “ali di gabbiano.” Questo potrebbe rendere difficile l’installazione dei lampeggianti sulla parte superiore del veicolo.

La Tesla Model X: Prestazioni e Specifiche Tecniche Impressionanti

In termini di specifiche tecniche, la Tesla Model X è una SUV elettrica a sei posti distribuiti su tre file, con una lunghezza di 5 metri e 6 centimetri. In Italia, sono disponibili due versioni, entrambe con una batteria da 100 kWh: la Model X base a partire da 99.990 euro e la Model X Plaid a partire da 114.990 euro. La prima offre una potenza di 685 cavalli, mentre la Plaid dichiara un incredibile valore di oltre 1.020 cavalli. Entrambe le versioni offrono prestazioni eccezionali, con una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi per la Model X e in appena 2,6 secondi per la Plaid, che raggiunge una velocità massima di 262 km/h, 12 km/h in più rispetto alla sua controparte meno potente. L’autonomia dichiarata è di 576 km per la Model X base e 543 km per la Plaid, che rappresenta il vertice della gamma.

L’introduzione di una Tesla Model X nella flotta della Polizia di Stato è un passo audace che riflette l’impegno delle autorità italiane nel promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di veicoli elettrici. Sarà interessante vedere come questa decisione influenzerà il futuro delle forze dell’ordine italiane e come si adatteranno le specifiche esigenze della polizia alla tecnologia avanzata della Model X. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante novità nel mondo delle forze dell’ordine e della mobilità elettrica.

