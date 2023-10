Il Nuovo Sindacato Carabinieri denuncia: “Stereotipi e Sessismo Giornalistico su due Carabiniere a Ostia”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ha diramato un comunicato in cui esprime profonda preoccupazione riguardo a un articolo di una nota testata giornalistica locale che sembra aver messo in evidenza il genere delle forze dell’ordine coinvolte, piuttosto che la loro competenza professionale. La Segreteria regionale Lazio NSC ha sottolineato l’importanza di valorizzare la competenza e il merito delle persone che servono nelle forze dell’ordine, indipendentemente dal loro genere.

L’articolo intitolato “Ostia, ladro straniero fermato da due carabinieri donna,” sembra, infatti, concentrarsi sul genere delle carabiniere coinvolte piuttosto che sulla loro abilità professionale. Maricetta Tirrito, coordinatrice dell’organizzazione no profit Laboratorio Una Donna e portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (CO.GI.), ha anche ripreso l’articolo sul suo blog sottolineando quanto il sessismo nei media sia ancora una realtà persistente.

Il Segretario Lazio del NSC, Cosimo Torcello, ha commentato questa situazione dichiarando: “È inaccettabile che in un mondo moderno e progressista come il nostro, si debba ancora puntualizzare il genere di coloro che svolgono servizio per la sicurezza pubblica. Il nostro sindacato sostiene pienamente l’uguaglianza di genere e la diversità all’interno delle forze dell’ordine. Non dovrebbe esserci alcuna differenza tra carabinieri uomini e carabinieri donne. La competenza e la professionalità dovrebbero essere le uniche qualità rilevanti per valutare un membro delle forze dell’ordine. Le donne hanno dimostrato ripetutamente la loro capacità di svolgere questo lavoro in modo eccellente e con grande dedizione.”

Il Segretario Lazio Sabatino Mastronardi ha continuato affermando: “È triste constatare che un articolo giornalistico possa ancora alimentare stereotipi di genere e sottolineare l’importanza del genere dei carabinieri coinvolti. Questo non solo è ingiusto nei confronti delle donne che servono con coraggio nelle forze dell’ordine, ma contribuisce anche a perpetuare un pensiero retrogrado e maschilista che non ha più posto nella nostra società.”

In conclusione, il Nuovo Sindacato Carabinieri invita tutti a concentrarsi sulla competenza e sul merito delle persone che servono nelle forze dell’ordine, indipendentemente dal loro genere. Il comunicato sottolinea la necessità di continuare a lottare per un mondo in cui l’uguaglianza di genere sia la norma e in cui il merito sia l’unico fattore che conti.

