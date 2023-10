Fuori dal coma il poliziotto penitenziario caduto dal secondo piano per inseguire un detenuto

E’ fuori dal coma Carmine De Rosa, l’agente di polizia penitenziaria (28enne di Carinaro) precipitato dal secondo piano dell’ospedale San Paolo di Milano, mentre cercava di bloccare un detenuto in fuga lo scorso 21 settembre.

Ricoverato al San Carlo, il nuovo bollettino medico parla di una “evoluzione favorevole del quadro clinico”. Carmine ha pian piano ripreso conoscenza e, a breve, dovrebbe anche respirare autonomamente. La prognosi, però, resta ancora riservata.

Resta intanto ancor ricercato Nazim Mordjaneera, il detenuto 32enne che De Rosa stava inseguendo. Era in ospedale per alcune ferite riportate durante un lite. Si trovava in carcere per la rapina di un Rolex ad agosto.

