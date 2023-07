Il ministero della Difesa britannico invia accidentalmente al Mali alcune email destinate al Pentagono

A riportare la notizia il quotidiano “The Times”. La maggior parte delle email inviate al Mali, Paese che vanta stretti legami con la Russia, contenevano informazioni banali, come le date in cui i dipendenti del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri erano in vacanza, ma altre contenevano descrizioni dettagliate della ricerca britannica sui missili ipersonici. Il ministero della Difesa britannico ha avviato un’inchiesta in merito alla vicenda.