Il governo italiano consegna due motovedette alla Guardia Costiera libica

L’Italia consegna altre due unità navali alla Guardia Costiera libica nell’ambito del progetto SIBMMIL. Alla cerimonia a Messina erano presenti rappresentanti della Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione Europea, della Direzione centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere, della commissione tecnica libica, dell’Agenzia Industrie Difesa e della Guardia di Finanza.

Questo impegno rientra nel quadro di cooperazione tra i due paesi per il potenziamento delle operazioni di sorveglianza marittima e di gestione delle frontiere. L’Unione Europea ha destinato finanziamenti significativi per sostenere la Libia in questi sforzi, mirando a proteggere i bisognosi e a stabilizzare le municipalità libiche. L’obiettivo principale è contrastare l’attraversamento irregolare delle frontiere e migliorare le operazioni di ricerca e salvataggio. Il progetto si concentra anche sul controllo delle frontiere terrestri nelle zone meridionali del paese. Questa collaborazione è un passo avanti nella gestione congiunta delle sfide migratorie e nel rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e la Libia.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI