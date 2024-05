Il Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene è il nuovo Comandante della 1a Regione Aerea di Milano

Lunedì 13 maggio, nella prestigiosa sala della Vittoria Atlantica del Comando della 1a Regione Aerea, alla presenza del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito e il Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari tra cui, il Prefetto di Milano il Dott. Sgaraglia, nonché diversi esponenti del tessuto sociale, economico e associativo del territorio milanese.

Nel saluto di commiato, il Generale Vestito, dopo aver ringraziato gli ospiti per la loro partecipazione, ha evidenziato “mi accingo a lasciare l’incarico di comando della 1a Regione Aerea dopo oltre quattro anni di intenso lavoro e enormi soddisfazioni. Incarico svolto in una Milano cosmopolita, centro di un ampio distretto produttivo e commerciale che costituisce il cuore pulsante dell’economia del paese. Ricordo quei giorni cupi del Covid carichi di preoccupazione per quanto stava accadendo e, nella drammaticità, l’emergere della prospettiva per organizzare il centro tamponi di Linate e il punto vaccinale allestito nella sede di piazza Novelli, che ci ha fatto comprendere quanto fosse sentito il senso di riconoscenza dei cittadini milanesi e il rafforzamento dei legami con la comunità milanese ulteriormente consolidato con le manifestazioni del centenario”. Rivolgendosi poi alle donne ed agli uomini del comando, ha proseguito: “voi siete un meraviglioso staff, militari e civili, che unitamente al personale dei reparti dipendenti da Linate a Cadimare, Capo Mele e Dobbiaco siete il fondamentale motore dell’operatività che ci distingue”. Rivolgendosi, infine, al Generale Del Bene ha voluto esprimere il suo affettuoso in bocca al lupo per il nuovo incarico.

Il Generale Del Bene, nuovo Comandante della 1a Regione Aerea, nel suo discorso di insediamento ha voluto evidenziare: “assumo oggi, orgogliosamente, il comando del reparto e di questo voglio esprimere la gratitudine al Capo di Stato Maggiore per la fiducia accordatami, un incarico che presuppone rilevanti responsabilità e che svolgerò con il massimo dell’impegno. Impegno che”, ha proseguito rivolgendosi al personale del comando, “condivideremo insieme, come avete fatto sino ad oggi. Sono consapevole che sono stati mesi impegnativi ma i prossimi lo saranno ancora di più, altre sfide ci attendono, ci viene chiesto un ulteriore sforzo per realizzare gli importanti obiettivi che ci sono stati assegnati.”

È poi intervenuto il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti che ha voluto sottolineare l’importanza della cerimonia “è una giornata importante per il cambio di comando di un reparto di vertice della Forza Armata, la scelta è stata semplice per le caratteristiche che contraddistingue i generali Vestito e Del Bene, infatti entrambi nei prossimi incarichi, garantiscono nel cambiamento la continuità. Continuità che nel caso del Generale Del Bene significa essere ambasciatore dell’Aeronautica Militare sul territorio milanese e lombardo per far conoscere le capacità, la professionalità degli uomini e donne in azzurro al fine di creare condizioni di collaborazione sviluppo e progresso. Milano, la Lombardia, il nord del paese, rappresentano elemento chiave della nostra esistenza per la presenza delle industrie del settore aeronautico, per questo la scelta di ubicare a Milano un’articolazione fondamentale della Forza Armata”. Ha proseguito: “per il Generale Vestito si tratta di mettere la propria esperienza a disposizione dell’Aeronautica Militare per gestire, in questo momento di grande trasformazione, la risorsa più importante il personale. Le tue capacità saranno fondamentali per garantire il rispetto dei necessari valori per realizzare la migliore amministrazione degli uomini e donne della nostra Forza Armata curandone la formazione e l’impiego.”

Il Capo di Stato Maggiore, durante la tradizionale firma dell’albo d’onore del Reparto, ha espresso il ringraziamento al personale del Comando della 1a Regione Aerea per quanto fatto finora rinnovando l’augurio di buon lavoro ai Generali Vestito e Del Bene.

