Il campione di arti marziali Alessio Sakara con gli incursori della Marina Militare: “Costante lavoro per essere sempre i migliori”

Il campione di arti marziali Alessio Sakara si allena al COMSUBIN con gli Incursori della Marina Militare. “Dedizione, specializzazione e costante lavoro per essere sempre i migliori: sono questi i valori che gli

incursori del COMSUBIN condividono con il campione di MMA Alessio Sakara Ricci” si legge in un post della pagina della Marina Militare.



Alessio Sakara è un noto lottatore di arti marziali che negli ultimi anni si è fatto conoscere anche come conduttore televisivo. Combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA ed è stato anche il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, considerata la più prestigiosa in assoluto nel periodo in cui Sakara ne ha fatto parte, dal 2005 al 2013 sia nella divisione dei pesi medi classificandosi primo sul podio che in quella

dei pesi mediomassimi con un record parziale di 6 vittorie e 8 sconfitte.

Alessio Sakara è in assoluto uno degli atleti europei pìù longevi per quanto riguarda l’esperienza in UFC. A inizio carriera ha lottato in eventi di alcune organizzazioni di rilievo come Resa dei Conti, la britannica Cage Warriors, la russa M-l Global e la brasilianajungle Fight. Per il sito specializzato FightMatrix.com. che basa la sua classifica su un algoritmo che tiene conto dei risultati dei singoli atleti, Sakara è il trentacinquesimo mediomassimo più forte del mondo.