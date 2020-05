Il 24 maggio e i Fanti dimenticati da tutti.

105 anni fa i Fanti attraversano il Piave e in quel guado, in quell’azione eroica gli italiani si ritrovarono un solo Popolo contro il nemico.

I Fanti, poco più che 18enni e con i calzari ben stretti, in marcia attraversavano la storia sino ad arrivare alla conquista delle cime più alte. Su quei passi lunghi e fangosi un giovane napoletano, Giovanni Ermete Gaeta, scrisse la “Leggenda del Piave” e solo pochi anni dopo la fine del Guerra ottenne la soddisfazione di vedere il suo inno cantato da molti. Erano anni tristi e la povertà si frapponeva tra due conflitti mondiali ma la Patria era un valore. Tutto era un valore. 600 mila morti, 2 milioni e mezzo di feriti e mutilati e oggi nessuno ricorda quel 24 Maggio dove tutto ebbe inizio e l’Italia e gli altri Paesi Europei erano lontani e nemici spietati. La guerra di posizione, dei gas, dei feriti già morti e delle lettere a casa attese per mesi. Ancora oggi sul Monte Sabotino, sul Tagliamento e lungo i confini a est echeggiano ancora le urla di quei Fanti. Peccato però che la politica italiana si sia completamente dimenticata di quei figli, di quelle giornate e dei fiotti di sangue che colorarono il Carso e tinsero il Piave.

Di seguito il testo della Leggenda del Piave.

Il Piave mormorava

Calmo e placido al passaggio

Dei primi fanti , il ventiquattro maggio:

l’Esercito marciava

per raggiungere la frontiera,

per far contro il nemico una barriera…

Muti passaron quella notte i fanti:

tacere bisognava, e andar avanti!

S’udiva, intanto, dalle amate sponde,

sommesso e lieve il tripudiar dell’onde,

Era un presagio dolce e lusinghiero.

Il Piave mormorò:

“Non passa lo straniero!”

Ma in una notte trista si parlò di tradimento,

e il Piave udiva l’ira e lo sgomento…

Ahi, quanta gente ha vista

Venir giù, lasciare il tetto,

per l’onta consumata a Caporetto!

Profughi ovunque! Dai lontani monti,

venivano a gremir tutti i suoi ponti.

S’udiva, allor, dalle violate sponde,

sommesso e triste il mormorio de l’onde:

come u singhiozzo, in quell’autunno nero,

Il Piave mormorò:

“Ritorna lo straniero!”

E ritornò il nemico

Per l’orgoglio e per la fame:

volea sfogare tutte le sue brame…

vedeva il pianto aprico,

di lassù: voleva ancora

sfamarsi e tripudiare come allora…

“No!” disse il Piave, “No!” dissero i fanti,

“Mai più il nemico faccia un passo avanti!”

Si vide il Piave rigonfiar le sponde,

e come i fanti combatteva le onde…

Rosso col sangue del nemico altero,

Il Piave comandò:

“Indietro va, straniero!”

Indietreggiò il nemico

Fino a Trieste, fino a Trento,

e la Vittoria sciolse le ali del vento!

Fu sacro il patto antico:

tra le schiere furon visti

risorgere Oberdan, Sauro, Battisti…

L’onta cruenta e il secolare errore

Infranse, alfin, l’italico valore.

Sicure l’alpi… Libere le sponde…

E tacque il Piave: si placaron le onde…

Sul patrio suolo, vinti i torvi Imperi,

la Pace non trovò

né oppressi, né stranieri.