IL 186° REGGIMENTO PARACADUTISTI “FOLGORE” RIENTRA DALLA MISSIONE IN KOSOVO

Con il rientro in Italia della Bandiera di Guerra del reparto, si è concluso l’impiego in Kosovo del 186° reggimento paracadutisti “Folgore”, quale riserva operativa della NATO.​​​​

Ad accogliere il Vessillo presso la Caserma “Bandini” di Siena, sede del 186° reggimento, era presente il comandante della brigata paracadutisti “Folgore”, gen. b. Massimiliano Mongillo.​​​​

Nel novembre scorso, dopo meno di 48 ore dalla ricezione del preavviso di impiego, i primi nuclei di personale sono stati immessi in teatro operativo e, nell’arco di pochi giorni, è stata sviluppata e condotta la complessa e delicata operazione di schieramento di tutto l’assetto, con relativi mezzi e materiali.​​​​

Per l’elevato livello di preparazione tecnico professionale del proprio personale, la brigata paracadutisti “FOLGORE”, grande unità da combattimento posta alle dipendenze del comando forze operative nord, è tra gli strumenti a disposizione dell’Esercito per assicurare la capacità di risposta e intervento immediato della Difesa a situazioni di crisi ed emergenza, che richiedono di proiettare, in tempi ridotti, importanti dispositivi in grado di operare in tutti gli ambiti di confronto.