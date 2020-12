Idonei con riserva al concorso Polizia: “Prenderanno parte al 212° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.”

“455 allievi idonei con riserva al Concorso della Polizia di Stato, a causa di una modifica legislativa del 2019, erano stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria, in quanto si erano retroattivamente modificati i requisiti di età.” È quanto si legge in una nota della senatrice Pinotti.

Ho preso a cuore la loro situazione, ritenendo un grave errore e una lesione dei diritti dei singoli avere cambiato in corsa “le regole del gioco”.

Per arrivare ad una soluzione, come relatrice del provvedimento di riordino delle carriere, ho interloquito costantemente con il Ministero dell’Interno, chiedendo con forza, insieme ai colleghi del Partito Democratico, che la situazione si sbloccasse.

A luglio di quest’anno, grazie ad un impegno congiunto, al quale ho lavorato nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, la situazione finalmente si è sbloccata.

Quei 455 Allievi Agenti, ragazze e ragazzi il cui sogno è servire il Paese, a breve prenderanno parte al 212° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

A loro – conclude la Pinotti – i miei più sentiti auguri di buon lavoro, sperando che la loro carriera possa essere coronata da grandi soddisfazioni, umane e professionali.

(Foto scattata nel dicembre 2019)