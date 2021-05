I migliori gadget per le relazioni a distanza in tempi di pandemia

Fino a marzo 2020 poteva capitare di definirsi stupefatti di come qualcosa talmente piccolo da non essere nemmeno visibile, fosse capace di tenere a letto per giorni un uomo grande e grosso. Se già questo ci poteva apparire stupefacente, chissà cosa avremmo pensato se qualcuno ci avesse spiegato che esistono virus capaci non solo di tenere un uomo a letto, ma di costringere l’umanità intera a chiudersi in casa. Eppure eccoci qui a parlare di relazioni a distanza e di cosa possiamo inventarci per mantenere attiva la nostra vita sentimentale.

In che modo le persone di diverse città possono entrare in contatto e incontrarsi

Fortunatamente nell’era digitale non ci siamo fatti trovare inermi, di fronte alla necessità di restare chiusi in casa abbiamo risposto con i portali per appuntamenti, dove è possibile cercare un partner compatibile senza bisogno di esporsi al contagio.



Adesso in due click possiamo trovare relazioni di ogni tipo, da quelle più romantiche agli incontri occasionali. Abbiamo l’occasione di selezionare la fascia d’età che più ci interessa, una ragazza giovane oppure una donna matura a Torino o in qualsiasi altra città d’Italia. Questa tecnologia è disponibile da anni ed era in piena espansione anche prima della pandemia, adesso però è passata da essere un’ottima alternativa per potenziare le proprie possibilità di incontro, ad essere la nostra miglior soluzione per rispondere alle difficoltà del momento.

Peculiarità nella comunicazione di persone con differenza di età e della stessa età

Quando due partner coetanei instaurano un rapporto online la comunicazione avviene su equilibri molto lineari, entrambi condividono gli stessi linguaggi e grossomodo le stesse preoccupazioni. Non è quindi per nulla difficile legare con un partner coetaneo in un sito per appuntamenti.

La questione invece cambia quando a complicare le cose ci si mette la differenza di età. Si tratta di relazioni sbilanciate dove entrambi i partner vogliono cose diverse. Generalmente quando una donna matura cerca un ragazzo più giovane vuole assorbirne la vitalità e condividerne la giovinezza, mentre il ragazzo cerca esperienza e conquista. Le ragazze invece, quando cercano l’uomo maturo sono attratte dal fascino dell’uomo arrivato, mentre l’uomo cerca nella ragazza più giovane un tipo di freschezza che non trova più nelle proprie coetanee. È inevitabile che questo genere di disparità influenzi fortemente la comunicazione, ed il modo di intendersi tra partners così fortemente divisi da anni di vita vissuta.

Nonostante la differenza dell’età gioca un ruolo importante nelle relazioni anche la distanza. Per via del lavoro, dello studio oppure avendo incontrato l’anima gemella online, molte coppie non hanno la possibilità di vedersi per un lungo periodo. Proprio per questo sono stati inventati dei gadget molto interessanti per le relazioni a distanza.

Gadget utili per le relazioni a distanza

I gadget di coppia sono uno strumento complementare alla comunicazione a distanza, perché insieme allo scambio di materiale multimediale permettono di raggiungere altissimi gradi di intimità. Eccone alcuni tra i più popolari.

• Anelli tattili

Specialmente progettati per far fronte alle distanze, questi anelli supertecnologici si collegano attraverso la rete per pulsare ciascuno secondo il ritmo cardiaco del partner, non è incredibile?

• Braccialetti vibranti

Più grandi degli anelli e più interattivi, i bracciali usano la stessa tecnologia, ma attraverso questi oggettini è possibile inviare un segnale tattile alla propria anima gemella semplicemente scuotendo il proprio bracciale. L’altro ovviamente emulerà lo stesso movimento indifferentemente dalla distanza alla quale vi troviate.

• Magliette per abbracci

Questo incredibile gadget indossabile è in grado di ricreare pressione, pulsazione, temperatura e durata di un abbraccio. Indossandone una ciascuno potrete abbracciarvi anche dagli antipodi della terra.

• Vibratori a lunga distanza

Se l’abbraccio, il bracciale e l’anello non dovessero bastare, naturalmente online è possibile acquistare moltissimi modelli di vibratori telecomandati.

• Dispositivo di presa della mano

Anche se ormai c’è un dispositivo per ogni cosa, per questa funzione esistono anche diverse app, che installate nei rispettivi telefoni fanno vibrare l’uno allo scuotimento dell’altro. È un modo come un altro per mandarsi un saluto che sia avvertibile anche a livello tattile!

Il senso che accomuna tutti questi gadget, i siti per appuntamenti e gran parte della tecnologia digitale è quello di voler in qualche modo eliminare, o fortemente ridurre l’impatto che la distanza ha sulla interazione tra persone.

Dal futuro ci aspettiamo che questa tendenza progredisca ulteriormente e che sempre più tecnologia sia applicata al mondo degli appuntamenti online. Quando i siti per appuntamenti saranno pronti per integrare la propria chat con strumenti di realtà virtuale, e gadget come quelli che abbiamo qui elencati, saremo davvero in grado di interagire con chiunque, ovunque, come se fosse a 2 cm da noi. Sogno o incubo? Chi vivrà vedrà!