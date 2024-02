Roma – Si è svolto ieri presso la sede del Comando Trasmissioni dell’Esercito Italiano, a Roma, un importante incontro tra gli Ufficiali Generali della Forza Armata.

L’evento, organizzato nell’aula magna della Caserma “Perotti”, è stato l’occasione per stimolare la riflessione e il confronto tra i vertici dell’Esercito su alcuni temi chiave per lo sviluppo dell’istituzione.

Partendo dal presupposto che le guerre moderne si combattono applicando principi antichi ma innovando metodi e strumenti, l’incontro si è incentrato sui cinque assi di sviluppo capacitivo integrato delineati nel documento “Esercito 4.0”.

In particolare, si è discusso dell’esigenza di aggiornare dottrina e capacità in risposta ai conflitti ibridi in corso nell’area mediterranea allargata, considerando anche i nuovi domini operativi cyber e spaziale.

Nel pomeriggio, il dibattito si è poi concentrato sul tema della leadership militare e sul suo ruolo in contesti sempre più tecnologici, nei quali tuttavia il fattore umano e il combattimento ravvicinato mantengono un’importanza cruciale.

Le conclusioni raggiunte nel corso dell’incontro, una volta elaborate, verranno utilizzate dai vertici dell’Esercito per indirizzare lo sviluppo capacitivo, la formazione del personale e la leadership del futuro.

