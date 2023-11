Great Nnachi, la campionessa del salto con l’asta, si arruola nell’Arma dei Carabinieri

A soli 14 anni, Nnachi ha vinto il torneo nazionale giovanile e con un salto di 3,70 metri ha stabilito un nuovo record italiano. Negli anni successivi di record ne ha battuti altri, conquistando dieci titoli. Eppure, fino allo scorso anno l’atleta torinese non aveva ancora ottenuto la cittadinanza italiana e non poteva festeggiare sventolando il tricolore. Ed è stata necessaria una modifica speciale alle norme da parte del Consiglio Federale della Fidal perché Nnachi potesse vedersi riconosciuti i propri primati. Una circostanza che aveva spinto il suo allenatore Luciano Gemello a rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica: «Great è un orgoglio per tutti coloro che la conoscono e lo sarebbe anche per la nazione che ha contribuito a renderla così. Ecco perché dovrebbe essere italiana, semplicemente perché lo è a tutti gli effetti», recitava la lettera che ha portato al Quirinale nel dicembre 2021.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI