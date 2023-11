Governo, nuove nomine e movimenti di prefetti del Consiglio dei Ministri di ieri 27 novembre

Il Consiglio dei Ministri italiano, presieduto da Giorgia Meloni, ha recentemente annunciato una serie di importanti nomine e promozioni che interessano vari settori dell’amministrazione pubblica.

Nomine nel Consiglio di Stato e nel Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale

– Consiglio di Stato: Su proposta del Presidente Meloni e con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, sono stati nominati Consiglieri di Stato l’avvocato Giuseppe Rizzo, il dottor Sandro Menichelli, il generale Enzo Bernardini, la dottoressa Valeria Vaccaro e il prefetto Valerio Valenti.

– Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale: Il Ministro della giustizia Carlo Nordio ha proposto la nomina del prof. avv. Felice Maurizio D’Ettore a Presidente, e dell’avv. Irma Conti e del dott. Mario Serio come componenti.

Altre Nomine Rilevanti

– Agenzia Industrie Difesa: Il Ministro della difesa Guido Crosetto ha nominato la professoressa Fiammetta Salmoni come Direttore generale.

– Guardia di Finanza: Su proposta del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, i Generali di divisione Stefano Screpanti e Leandro Cuzzocrea sono stati promossi a generali di corpo d’armata.

– Ente Nazionale Risi: Il Ministro dell’agricoltura ha nominato Natalia Bobba come Presidente, con il favore delle competenti Commissioni parlamentari.

Movimento di Prefetti

Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato importanti cambiamenti nei ruoli di prefetti in diverse città italiane:

– Claudio Sgaraglia: nominato Prefetto di Milano.

– Claudio Palomba: trasferito da Napoli per diventare Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

– Michele Di Bari: da Venezia a Napoli come Prefetto.

– Darco Pellos: trasferito da Ancona a Venezia come Prefetto.

– Saverio Ordine: nominato Prefetto di Ancona e Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.

– Fabrizio Gallo: incaricato come Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.

– Alessandro Tortorella: nominato Prefetto e assegnato al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

