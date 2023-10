Giudice di Catania, il video del 2018 è stato girato da un carabiniere

Il video del giudice di Catania sarebbe stato girato da un carabiniere, autore del filmato che riprende Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 sui migranti.

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, lo stesso militare avrebbe riferito spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare, senza alcun obiettivo specifico. Il video non sarebbe mai stato allegato ad atti interni o a informative all’autorità giudiziaria e solo alcuni giorni fa sarebbe stato condiviso con una ristretta cerchia di persone. I superiori del carabinieri hanno già informato l’autorità giudiziaria di Catania.

Lega: “Dimissioni immediate”

Proprio sul nuovo video interviene ancora la Lega, che in una nota scrive: “L’esclusivo video di LaPresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate”.