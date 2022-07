Fugge su un’auto rubata e sperona la volante della polizia: arrestato 34enne

Fuga spericolata per le strada dell’Isolotto su un’auto rubata: speronata una volante della polizia. Arrestato il conducente e denunciati i due passeggeri. In manette è finito un filippino, 34 anni, con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ma è finito nei guai anche per illecita detenzione di sostanza stupefacente e guida sotto l’effetto di droga. Due agenti sono rimasti contusi con qualche giorno di prognosi.

È successo mercoledì notte intorno alle 2.30 quando una pattuglia della polizia ha incrociato un’auto, con tre uomini a bordo e dalla targa coperta con nastro adesivo, che sfrecciava in via Baccio da Montelupo. Appena i tre si sono accorti di essere inseguiti dalla polizia, hanno accelerato svoltando in via del Pollaiolo. Ne è nato un inseguimento proseguito su via San Quirico, viale Talenti, piazza Batoni, via Martulli, via Baccio Bandinelli, piazza Paolo Uccello, via del Sansovino, fino a via del Tribolo, tra pericolosi contromano e passaggi sui binari della tramvia. Proprio in via del Tribolo la volante ha bloccato l’auto dei fuggitivi che ha speronato in retromarcia la volante. Nel frattempo la sala operativa della questura ha allertato altre due pattuglie che in pochi attimi hanno raggiunto e bloccato definitivamente i tre cittadini filippini. È emerso che l’auto su cui i tre viaggiavano era stata rubata un paio di settimane fa sui Lungarni. Il conducente, trovato in possesso di alcuni grammi di «Shaboo» ma senza patente di guida, è anche risultato positivo al narcotest. Dall’auto è saltata fuori la riproduzione di una Katana giapponese (con lama affilata) e una pistola softair priva di tappo rosso. Tutti e tre sono stati denunciati in concorso per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, ricettazione dell’auto rubata, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, uso di targa falsa manomessa o alterata.