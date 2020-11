Folgore: il paracadutista Luigi Tosti compie 100 anni

Pochi giorni fa il paracadutista Luigi Tosti nella sua casa di Cisterna di Latina ha spento le 100 candeline.

Nella mattina di ieri, lunedì 23 novembre, il 183° reggimento paracadutisti Nembo ha voluto rendergli onore facendogli gli auguri in videoconferenza.



Luigi Tosti, classe 1920, dopo essere partito per il servizio militare chiede di essere ammesso nella nuova specialità del Regio Esercito: i Paracadutisti.

Viene addestrato a Tarquinia e mandato in Africa. Ferito in uno scontro a fuoco qualche tempo prima della epica battaglia di El Alamein è costretto a rientrare in Italia. Una volta guarito rientra in servizio e viene inquadrato nella Divisione Nembo. Combatte per la liberazione d’Italia nelle più gloriose battaglie della Nembo: Filottrano e Case Grizzano.

Luigi è un esempio di tenacia e dedizione alla Patria per tutti i soldati. Il 183° reggimento paracadutisti Nembo ha voluto ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto e che rappresenta.

Auguri Luigi! Ora e Sempre…Nembo!