Firma la sorveglianza speciale e va in caserma guidando uno scooter rubato a un poliziotto

Si è presentata in caserma dai carabinieri di Tor Bella Monaca a bordo di un motorino risultato rubato ad un poliziotto. Il tutto, nonostante fosse sottoposta alla sorveglianza speciale e alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A finire nuovamente nei guai, una donna di 38 anni denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione. È quanto successo lo scorso 24 settembre. La 38enne si è presentata presso gli uffici del comando di stazione per apporre la firma prevista dalla misura alla quale è sottoposto.