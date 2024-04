Finanziere al Carabiniere che ha sanzionato il figlio: “Ti faccio vedere io che ti combino, stai attento, sappi che qui fuori piove per tutti”. Condannato per oltraggio

Un finanziere originario del basso Salento, in servizio a Bari, è stato condannato per oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti di un carabiniere che aveva multato il figlio per una violazione al codice della strada. I fatti risalgono al 1 giugno 2023 e si sono svolti in provincia di Lecce.

Secondo quanto ricostruito, il figlio dell’uomo era stato fermato dai carabinieri della locale stazione e sanzionato per una infrazione stradale. Giunto sul posto, il padre del ragazzo ha iniziato ad inveire contro il militare dell’Arma, insultandolo e minacciandolo.

“Maleducato” e “Ti faccio vedere io che ti combino, stai attento, sappi che qui fuori piove per tutti”, queste le frasi rivolte dal finanziere al brigadiere, secondo quanto emerso dalle indagini. Un comportamento ritenuto oltraggioso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso un decreto penale di condanna per il militare: 2 mesi di reclusione, convertiti nell’obbligo di prestare 120 ore di lavori di pubblica utilità nel comune di residenza, oltre ad una multa di 1.800 euro.

Il legale del finanziere aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, istanza accolta dal giudice. L’uomo, per i prossimi due mesi, dovrà quindi svolgere 2 ore al giorno di lavori a beneficio della sua comunità locale. Un monito a non reiterare simili comportamenti oltraggiosi verso le forze dell’ordine.

