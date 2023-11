Filippo Turetta arrestato in Germania, ha usato soldi insanguinati per fare benzina. Giulia Cecchettin era già morta quando è stata abbandonata nel dirupo

Arrestato in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt, Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate e poi gettata in un burrone. La scoperta del corpo, in un canalone vicino al lago di Barcis (Pordenone), ieri poco prima di mezzogiorno, a una settimana dalla scomparsa della ragazza. L’auto del giovane, una Fiat Punto nera, era stata avvistata l’ultima volta in Austria sette giorni fa, a Lienz e in Carinzia.

“Se domani non torno.. “. Dopo il delitto di Giulia, i social invasi dalla poesia contro la violenza Dopo la scoperta del cadavere di Giulia Cecchettin c’è una poesia che sta invadendo la Rete, i social, è ovunque. Sono i versi scritti dall’attivista peruviana Cristina Torres Cáceres, impegnata per i diritti delle popolazioni indigene e l’educazione ambientale. Ma la poesia, del 2011, è contro i femminicidi e contro la violenza sulle donne. Anche la sorella di Giulia, Elena, l’ha condivisa sui social. Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima La poesia è ripresa in rete da molti account, a una settimana dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Carabinieri: “Grande dignità da parte della famiglia Cecchettin” “La famiglia Cecchettin ha appreso la notizia dell’arresto in Germania di Filippo Turetta con grande dignità”. Lo ha detto il generale Nicola Conforti, comandate provinciale dei Carabinieri di Venezia uscendo dalla villetta di Vigonovo (Venezia), dove ha incontrato i parenti di Giulia.