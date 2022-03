Fermato mentre ruba monete in lavanderia, rompe un dito ad un poliziotto

Sempre a Nettuno, il 3 marzo, un uomo agli arresti domiciliari per lesioni personali stradali non è stato trovato in casa dal personale del locale commissariato. La persona è stata quindi rintracciata e, non avendo saputo riferire valide giustificazioni, è stata immediatamente denunciata e segnalata alla procura della repubblica presso il tribunale di Velletri. In seguito, il giudice titolare della precedente misura cautelare, gli ha revocato il beneficio ed ha disposto per lui la misura cautelare in carcere.