Esercito Italiano Pubblica Bando di Concorso per 6.200 Posti

L’Esercito Italiano ha annunciato l’apertura di un nuovo bando di concorso con un totale di 6.200 posti disponibili. Queste opportunità coprono una vasta gamma di mansioni all’interno delle Forze Armate, consentendo ai candidati di diventare Volontari in ferma prefissata iniziale (Vfi). Il bando offre una chance unica per i giovani interessati a una carriera nelle forze armate italiane, richiedendo solamente la licenza media come titolo di studio.

Concorso Esercito 2023 – Bando da 6.200 posti

Il bando di concorso è suddiviso in tre blocchi di assunzione, ognuno dei quali mira a coprire diverse mansioni principali all’interno delle Forze Armate.

Primo Blocco da 2.200 posti:

– 2.144 posti con incarico assegnato dalla Forza Armata.

– 8 elettricisti infrastrutturali.

– 6 idraulici infrastrutturali.

– 10 muratori.

– 10 falegnami.

– 8 fabbri.

– 10 meccanici di mezzi e piattaforme.

– 2 esploratori equestri.

– 2 artiglieri equestri.

Secondo Blocco da 2.000 posti:

– 1.944 posti con incarico assegnato dalla Forza Armata.

– 8 elettricisti infrastrutturali.

– 6 idraulici infrastrutturali.

– 10 muratori.

– 10 falegnami.

– 8 fabbri.

– 10 meccanici di mezzi e piattaforme.

– 2 esploratori equestri.

– 2 artiglieri equestri.

Terzo Blocco da 2.000 posti:

– 1.944 posti con incarico assegnato dalla Forza Armata.

– 8 elettricisti infrastrutturali.

– 6 idraulici infrastrutturali.

– 10 muratori.

– 10 falegnami.

– 8 fabbri.

– 10 meccanici di mezzi e piattaforme.

– 2 esploratori equestri.

– 2 artificieri equestri.

Un dettaglio importante è che il 10% dei posti elencati è riservato all’assunzione di appartenenti alle categorie protette, in conformità con la legge.

Requisiti per Partecipare

Per partecipare al bando di concorso dell’Esercito Italiano, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti generali richiesti per i concorsi pubblici, oltre a quelli specifici legati alla posizione desiderata. Ecco i requisiti principali:

– Età compresa tra 18 e 24 anni (tenendo presente di candidarsi per il blocco corrispondente alla data di nascita).

– Licenza media.

– Idoneità psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate come volontario permanente.

– Godimento dei diritti civili e politici.

– Cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea o permesso di soggiorno permanente per i familiari di un cittadino dell’UE.

– Assenza di condanne penali per reati incompatibili con il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.

– Non essere stati dichiarati decaduti o dispensati da un impiego nelle Pubbliche Amministrazioni o dispensati per insufficiente rendimento.

– Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.

– Non essere in servizio come Volontari.

Inoltre, i candidati dovranno dimostrare i titoli professionali necessari per la posizione a cui si candidano. Ad esempio, gli artiglieri ed esploratori equestri dovranno allegare l’abilitazione rilasciata dalla Fise in corso di validità. È possibile anche aggiungere eventuali titoli di merito non rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni ma pertinenti con il concorso.

Date per Candidarsi

Le date di candidatura sono suddivise in base ai blocchi del bando e alle fasce d’età dei candidati:

1° Blocco: Candidature aperte dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023 per i nati tra il 17 novembre 1999 e il 17 novembre 2005.

2° Blocco: Candidature aperte dal 15 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024 per i nati tra il 13 febbraio 2000 e il 13 febbraio 2006.

3° Blocco: Candidature aperte dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024 per i nati tra il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2006.

Come Presentare la Domanda

I candidati interessati possono presentare la loro domanda tramite il portale dedicato del Ministero della Difesa, accedendo con identità digitale Spid o Cie. Una volta sull’apposita piattaforma, sarà necessario compilare tutti i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria, assicurandosi che tutto sia correttamente inserito prima di inviare la candidatura.

Si ricorda che tutti i requisiti richiesti dal bando devono essere soddisfatti alla data di presentazione, anche se gli accertamenti verranno effettuati successivamente. Dopo una prima selezione delle domande, i candidati potranno essere sottoposti a prove psico-attitudinali e accertamenti fisici, per poi accedere al periodo di formazione come Volontario, per le posizioni che lo prevedono.

