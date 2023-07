Ecco gli importi del compenso forfettario di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e generali delle Forze Armate

Il Decreto del Ministro della Difesa conferma le misure per il compenso forfettario di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e generali delle Forze armate italiane. Le risorse destinate a tali compensi, pari a 11 milioni di euro per il 2023, saranno ripartite tra le diverse Forze Armate. L’utilizzo delle risorse non spese per le annualità successive contribuisce a garantire una gestione oculata e pianificata delle risorse finanziarie, assicurando stabilità e continuità nell’incentivazione e nella gratificazione degli ufficiali superiori e generali delle Forze armate italiane.

ECCO GLI IMPORTI

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

GRADO IMPORTO LORDO FERIALI (LUN-VEN) IMPORTO LORDO FESTIVI (SAB-DOM) Generale di corpo d’armata 105 180 Generale di divisione 105 180 Generale di brigata 95 170 Colonnello 95 170 Tenente colonnello 85 165 Maggiore 85 165

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

GRADO IMPORTO LORDO GIORNALIERIO Colonnello 53 Tenente colonnello 53 Maggiore 53

