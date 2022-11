Donazione di sangue al Comando Militare della Capitale

Una giornata di solidarietà e altruismo ha visto protagonisti civili e militari del comando militare della Capitale.

Con il supporto del personale del centro trasfusionale del Policlinico Militare di ROMA, dipendente dal comando logistico dell’Esercito, uomini e donne di “Palazzo Slataper” hanno potuto donare sangue ed emoderivati in favore di quanti sono in cura presso il Policlinico Militare e in altre strutture pubbliche.

Numerosi i militari che hanno voluto contribuire ad aiutare chi ha più bisogno con un gesto volontario, responsabile e di grande generosità.

L’odierna donazione consentirà al Servizio Sanitario Nazionale di garantire la possibilità di ricevere sangue ed emocomponenti necessari per trasfusioni e terapie salvavita.