Difesa: il 10 gennaio partirà la missione Ax-3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la partecipazione dell’Aeronautica Militare

“La missione permetterà a università, centri di ricerca, e imprese grandi e piccole, di portare e testare le proprie attività a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Inoltre, consentirà al Sistema Paese, nell’ambito dello sviluppo della Strategia italiana per lo Spazio, di cogliere le opportunità offerte dalla New Space Economy e aumentare nel contempo la proiezione dell’Italia verso una presenza sempre più attiva nel campo della difesa e sicurezza. L’Italia, infatti, è stata una delle prime nazioni a sviluppare tecnologie e capacità nel settore Spazio, con il programma San Marco di cui nel 2024 si celebreranno i sessant’anni dal lancio“. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in merito all’annuncio della partenza di Ax-3, uno sforzo congiunto di Ministero della Difesa, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, oltre che dell’Aeronautica Militare e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

L’annuncio è avvenuto nella settimana in cui ricorre, il prossimo 16 dicembre, la Giornata nazionale dello Spazio. Ax-3 è la terza missione commerciale della società statunitense Axiom Space, cui l’Italia partecipa attraverso la presenza del Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. Con il lancio previsto alle prime ore del 10 gennaio, ora italiana, del 2024 dalla Florida, una navetta Crew Dragon a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale l’equipaggio di quattro persone, la cui permanenza in orbita – di circa due settimane – darà la possibilità ai Paesi partecipanti di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità. L’Italia ambisce quindi ad amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico, applicata in questo settore.

