Difesa, è ora di adeguare i criteri per piloti e navigatori dell’Aeronautica: stop all’esclusione per chi fa chirurgia laser

“Il Ministero della Difesa riveda i criteri di ammissione ai concorsi per piloti e navigatori dell’Aeronautica militare, visto che la normativa vigente, un decreto ministeriale risalente all’ormai lontano 2003, ancora esclude chi ha fatto ricorso alla chirurgia refrattiva per correggere difetti visivi”. Così Federica Onori, deputata di Azione, che sul tema ha presentato un’interrogazione scritta al Ministero della Difesa insieme al collega Fabrizio Benzoni.

“Dal 2003 – prosegue – sono trascorsi ormai 21 anni, nei quali la chirurgia con laser ha fatto enormi progressi, dimostrando di essere una soluzione sicura ed efficace per correggere in modo permanente qualunque difetto visivo. Lo confermano vari specifici studi, tanto che pure la Nasa e la Forza aerea statunitense hanno deciso da anni di aggiornare i loro criteri di idoneità per i piloti. E’ tempo che l’Aeronautica militare tenga conto dei progressi medici e proceda a un necessario adeguamento dei propri parametri, ammettendo anche per piloti e navigatori la chirurgia refrattiva. In questo modo – conclude Onori – non si limiterebbero più le aspirazioni di molti candidati e si permetterebbe a una più ampia platea di interessati di poter concorrere per ruoli così importanti e delicati”.

