Da dicembre le forze di polizia avranno il taser. Istruttori formati e pronte le

Da dicembre anche le forze di polizia italiane avranno il taser. L’iter per l’introduzione dell’arma a impulsi elettrici nelle dotazioni delle forze dell’ordine sembra infatti essere arrivata alle battute finali. Proprio ieri il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, della Lega, ha spiegato che 4.482 armi a impulsi elettrici sono state già consegnate agli ”stabilimenti della polizia di Senigallia” per il collaudo finale. Se andrà a buon fine entro fine mese i taser saranno inviati ai centri regionali Veca della polizia per la successiva distribuzione. Molteni ha spiegato inoltre che è in dirittura d’arrivo anche la modifica del regolamento che disciplina la dotazione delle armi alle forze di polizia, che dovrebbe approdare al prossimo Cdm. ”Siamo molto soddisfatti – dice il deputato della Lega e segretario generale aggiunto del Sap, Gianni Tonelli, che ha presentato l’interrogazione sul tema – è indispensabile dotare le forze dell’ordine di strumenti che evitino il più possibile il contatto tra le persone oggetto dell’intervento e gli operatori di polizia”. ”Il taser ha inoltre una telecamera che manda le immagini a remoto, che quindi non modificabili, e certifica immediatamente la correttezza delle procedure – spiega Tonelli -. Questa è una garanzia straordinaria. La sperimentazione fatta a livello mondiale dimostra che problemi per la salute non ce ne sono.

Addestrati 20 istruttori per i taser

”I centri Veca inviteranno le questure al ritiro delle armi a impulsi elettrici – ha aggiunto Molteni -. Nell’ambito della Polizia 20 master instructor già addestrati, a loro volta dovranno istruire 300 formatori. I quali avranno il compito di formare circa 1.500 operatori distribuiti sul territorio nazionale che avranno in dotazione l’arma solo a formazione avvenuta”. Infine, ha spiegato Molteni, ”è in via di definizione l’iter di adozione del decreto di modifica del dpr 359 1991 sul regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento e dotazione all’amministrazione della pubblica sicurezza e personale della polizia che espleta funzioni di polizia.