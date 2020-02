Contratto forze ordine, qualcosa si muove

Il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, ha riunito oggi i vertici delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco per dare avvio al percorso che condurrà, dopo il necessario confronto con le organizzazioni sindacali, ai rinnovi contrattuali.

“Appena 2 mesi fa a Roma, durante il convegno nazionale dedicato ai 20 del Silp Cgil, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – afferma il segretario del Silp Cgil Daniele Tissone -, aveva pubblicamente risposto ai nostri solleciti annunciando un prossimo avvio delle trattative.

Adesso il nostro impegno e i nostri sforzi saranno finalizzati a far sì che sul contratto ci sia una discussione vera non solo per quel che riguarda la parte economica, ma anche e soprattutto – cocnlude il leader sindacale – per ciò che concerne l’impianto normativo rimasto fermo per il personale in divisa, ormai da troppi anni”.