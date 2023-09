Consiglio di Stato: “Irragionevole” il Trasferimento di un Caporale Maggiore dell’Esercito. Ministero della Difesa Sconfitto in Appello

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che ribalta una decisione del Ministero della Difesa riguardante il trasferimento di un caporale maggiore dell’Esercito italiano. La sentenza critica aspramente il trasferimento, definendolo “irragionevole” e mettendo in luce gravi contraddizioni e mancanze nella motivazione amministrativa.

Il caporale maggiore aveva contestato il suo trasferimento da Persano a Cordenons e successivamente a Monte Romano, sottolineando che le motivazioni fornite dal Ministero della Difesa erano contraddittorie e superficiali. In particolare, aveva sottolineato che le sue competenze specifiche come “Pilota di Carro Ariete” non erano necessarie nei reparti in cui era stato destinato. Inoltre, le esigenze personali e familiari del militare non erano state adeguatamente prese in considerazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.a.r.) per la Campania aveva accolto il secondo ricorso del caporale maggiore, ritenendo che il trasferimento fosse stato effettuato con eccesso di potere e con motivazioni incongruenti. Tuttavia, il Ministero della Difesa aveva contestato questa decisione, sostenendo che il T.a.r. aveva invaso la sfera discrezionale dell’amministrazione e che le esigenze di pianificazione militare erano state adeguate.

Il Consiglio di Stato ha ora respinto l’appello del Ministero, confermando la decisione del T.a.r. Secondo il Collegio, non vi è stata alcuna invasione della discrezionalità dell’amministrazione, ma ha sottolineato l’importanza cruciale di una motivazione adeguata per le decisioni amministrative. Nel caso specifico, le esigenze di pianificazione militare sono state giudicate carenti e contraddittorie, soprattutto alla luce delle qualifiche e delle esigenze personali del caporale maggiore. In sostanza, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il trasferimento appare irrazionale e non basato su motivazioni solide e coerenti.

Questa sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente nel bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’efficienza dell’organizzazione militare da una parte e le esigenze personali e professionali dei militari dall’altra. Sottolinea la necessità di motivazioni chiare e coerenti nelle decisioni amministrative e la protezione dei diritti dei militari che possono essere coinvolti in trasferimenti o decisioni simili.

