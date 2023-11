Consiglio dei Ministri: Nuove Nomine e Movimenti dei Prefetti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un importante riassetto ai vertici prefettizi, delineando un nuovo quadro per l’amministrazione territoriale del Paese.

La dott.ssa Laura Lega, precedentemente a capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, assume ora la prestigiosa posizione di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dimostrando una continua e significativa evoluzione nella sua carriera al servizio della cittadinanza.

Il dott. Renato Franceschelli, trasferendosi da Genova, si appresta a ricoprire il ruolo lasciato vacante dalla dott.ssa Lega, diventando il nuovo Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Un passaggio che testimonia la fiducia nell’esperienza maturata sul campo.

Nella città di Genova, la dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, proveniente da L’Aquila, si insedia come nuova Prefetto, portando con sé un bagaglio di esperienza e di conoscenza indispensabile per il ruolo.

Il dott. Giancarlo Di Vincenzo, trasferitosi da Pescara, è ora il nuovo Prefetto di L’Aquila.

Il dott. Flavio Ferdani, precedentemente a Macerata, assume il ruolo di Prefetto di Pescara, mentre la dott.ssa Isabella Fusiello, nominata Prefetto, si trasferisce a Macerata per guidare la prefettura della città marchigiana.

Un cambio di guardia avviene anche a Palermo, dove il dott. Massimo Mariani, già a Reggio Calabria e Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, è chiamato a ricoprire la carica di Prefetto.

La dott.ssa Clara Vaccaro, precedentemente Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile, si trasferisce a Reggio Calabria come Prefetto e Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, suggellando un impegno continuativo verso la sicurezza civile.

La città di Trapani accoglie la dott.ssa Daniela Lupo, proveniente da Piacenza, come suo nuovo Prefetto, mentre il dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, di recente nomina, guiderà la prefettura di Piacenza.

Da Viterbo, il dott. Antonio Cananà è destinato a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione, un incarico di grande rilievo che sottolinea l’importanza della gestione amministrativa nell’ambito civile.

Il dott. Gennaro Capo, trasferitosi da Rieti, assume la carica di Prefetto di Viterbo, mentre la dott.ssa Pinuccia Niglio, nominata Prefetto, è destinata a ricoprire l’incarico di Prefetto di Rieti.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI