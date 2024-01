Concorsi: la Polizia di Stato cerca 196 commissari

Se hai sempre sognato di diventare un commissario della Polizia di Stato, questa è la tua occasione.

Sul Portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate sino alle ore 23.59 del 24 febbraio 2024, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it

Il Bando di Concorso

Il bando di concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha l’obiettivo di selezionare 196 commissari da inserire nei ruoli della Polizia di Stato. I candidati interessati a partecipare possono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente online, attraverso il sito web www.poliziadistato.it, dall’11 gennaio al 9 febbraio 2023.

Possono partecipare tutti i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 30 anni di età. È richiesto inoltre il possesso di una laurea magistrale/specialistica o di un diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario, con il voto minimo di 105/110 per i titoli di laurea e con la votazione di 90/110 per i titoli accademici antecedenti al 1999.

Tra i requisiti, anche l’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; assenza di condanne penali etc. Non possono partecipare coloro che sono stati dimessi per motivi disciplinari o che hanno riportato stati patologici incompatibili con l’impiego.

La procedura selettiva consiste in una prova scritta di carattere teorico-pratico, che verterà sulle materie di diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Superata questa prova, i candidati saranno ammessi all’accertamento dell’idoneità fisica che prevede prove ginniche, accertamenti sanitari e psichici.

Successivamente, coloro che supereranno le prove fisiche saranno convocati dinanzi ad una commissione esaminatrice per sostenere un colloquio, vertente anche sulle materie di diritto costituzionale e diritto dell’Unione europea. Il colloquio servirà ad accertare, oltre alle conoscenze culturali dei candidati, anche le loro attitudini ed attitudini alla funzione di Commissario di Ps.

I candidati giudicati idonei saranno ammessi a frequentare un corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, della durata di 13 mesi, al termine del quale saranno nominati Commissari della Polizia di Stato a seguito del superamento degli esami finali. Durante il corso verranno fornite nozioni in materia di diritto penale e procedura penale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione Europea, ordinamento della polizia etc.

Il bando fornisce inoltre tutte le indicazioni relative alle riserve dei posti, ai titoli che danno diritto a punteggi aggiuntivi e alle cause di esclusione. Ricorda inoltre che l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso per comprovate esigenze istituzionali o di annullarlo per l’eventuale insorgenza di motivi ostativi.

