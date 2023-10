Colpisce poliziotto con un sasso: arrestato tifoso della Fiorentina

Un arresto dopo gli scontri tra ultras che si sono verificati lungo viale dei Mille prima della gara di campionato tra Fiorentina e Cagliari. Questa mattina, infatti, la polizia ha fermato a Prato un tifoso viola di 26 anni. Quest’ultimo è accusato di lesioni aggravate, possesso di artifizi pirotecnici e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. A suo carico anche due denunce: una per rissa e l’altra per travisamento. A questo si aggiungerà anche un provvedimento di daspo.

Secondo quanto ricostruito dalla digos fiorentina, il supporter, con il volto travisato da un passamontagna, durante le fasi del tafferuglio avrebbe raccolto da terra una pietra scagliandola contro un poliziotto, causando all’agente delle lesioni guaribili in qualche giorno di prognosi.

L’attività d’indagine ha ben presto portato gli investigatori di via Zara ad individuare il presunto autore del gesto tra le fila degli ultras locali. A tradire il 26enne è stato il particolare abbigliamento indossato dal giovane al momento dei fatti.

Secondo una ricostruzione delle dinamiche di quanto avvenuto, i tifosi viola si sarebbero sentiti provocati dal passaggio del pullman dei tifosi ospiti – fuori dal percorso prestabilito – reagendo e passando così alle vie di fatto. Le tifoserie si sono affrontate in strade con lanci di fumogeni e non sono mancati colpi di spranga. Dinamica che ha un po’ sconcertato perché tra le due tifoserie, almeno in tempi recenti, non vi sarebbe viva ostilità. Quasi più una prova di forza, come già visto contro il Genk.

Riguardo la tifoseria ospite, trentuno gli identificati già prima della gara, si procederà a denunce e daspo. Il lavoro degli investigatori va avanti per le misure anche sui tifosi viola che hanno partecipato al tafferuglio, molti dei quali sarebbero già noti, che ora rischiano daspo e denuncia.

