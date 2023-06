Cisterna, ragazzo prende a pugni e frattura il naso di un Luogotenente della Guardia di Finanza durante un controllo

L’incidente e i controlli nella zona di Cisterna

È successo nel pomeriggio del 27 giugno, quando il Luogotenente della Guardia di Finanza di Cisterna di Latina, Mario Serra, insieme a una collega, stava effettuando alcuni controlli nella zona di Cisterna “Residenza del Gallo”, nel quartiere di San Valentino. I finanzieri stavano fotografando un immobile confiscato dall’Agenzia nazionale per documentarne le condizioni.

A un certo punto, un giovane affacciato dal balcone di un’abitazione ha chiesto ai militari chi fossero e, dopo essersi identificati, il ragazzo ha iniziato a insultarli e ad inveire contro di loro, intimando loro di andarsene. Il giovane è sceso dall’abitazione e si è avvicinato ai due militari. Dopo ulteriori parole minacciose, il ragazzo ha colpito il Comandante Serra con un pugno in pieno volto.

L’episodio è stato prontamente segnalato al Commissariato di Polizia di Cisterna, che si è recato sul posto con due pattuglie. Il 29enne avrebbe minacciato di nuovo tutti dicendo agli agenti: “Mo’ chiamo persone di mia fiducia e vi faccio ammazzare di botte tutti”.

Arresto del giovane aggressore

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, evasione dai domiciliari e lesioni. Il Comandante Serra è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure necessarie. Questo episodio è particolarmente preoccupante se considerato nel contesto di Cisterna, poiché qualche anno fa un altro finanzere è stato aggredito da due giovani albanesi, le cui condanne sono state confermate di recente.

Solidarietà del sindaco di Cisterna

Il Luogotenente della Guardia di Finanza ha ricevuto il sostegno del sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, che ha espresso solidarietà nei suoi confronti. “Serra è un punto di riferimento per la nostra comunità. Siamo rimasti scioccati e addolorati nell’apprendere quanto accaduto stamattina”, ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini e l’intera amministrazione comunale. “Esprimiamo la nostra vicinanza e ringraziamo lui e tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine per il loro costante e diligente lavoro a sostegno della nostra comunità”.

Il 29enne davanti al giudice

Nel tardo mattino, il 29enne aggressore, Davis Coluzzi, è comparso davanti al giudice Clara Trapuzzano presso il Tribunale di Latina. Coluzzi, pregiudicato con un passato di cronaca giudiziaria, è stato condannato lo scorso maggio a 3 anni e 4 mesi per rapina, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

È noto anche per un episodio particolarmente violento: durante la festa del Santo Patrono di Cisterna (San Rocco) nell’agosto 2019, si è impossessato di un’auto e l’ha guidata a grande velocità contro i clienti di un bar, attaccando poi anche i vigili urbani, armato di un coltello rubato in una gelateria, provocando lesioni a diversi agenti.

Inoltre, Coluzzi aveva già ricevuto una misura di sicurezza obbligatoria in una comunità terapeutica per drogati, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Le sue condotte aggressive e pericolose avevano portato al suo allontanamento forzato dalla comunità.

