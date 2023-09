Cina: il ministro della Difesa Li Shangfu scomparso dalla scena pubblica dal 29 agosto

C’è chi, come l’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, commenta su X le misteriose sparizioni nell’amministrazione Xi Jinping paragonandole al celebre romanzo giallo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie, in cui i dieci protagonisti muoiono in altrettanti modi differenti dopo essere stati invitati a trascorrere un fine settimana su un’isola remota. Li Shangfu è stato visto l’ultima volta in pubblico il 29 agosto, durante il terzo forum Cina-Africa per la pace e la sicurezza organizzato a Pechino. In precedenza, aveva partecipato a una conferenza incentrata sulla sicurezza in Russia, dove aveva lanciato un attacco agli Stati Uniti accusandoli di “servirsi di Taiwan per contenere la Cina”.

