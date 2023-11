Cibo scaduto e Divise rattoppate ai Militari. Marton interroga Crosetto

Il senatore Bruno Marton del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, ha presentato un’interrogazione al Ministro della Difesa, Crosetto, sollevando preoccupazioni significative riguardanti il trattamento del personale militare dell’Esercito Italiano.

L’interrogazione fa riferimento all’articolo 546 del codice dell’ordinamento militare, stabilito dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, e alle sue successive modificazioni. Tale articolo prevede che le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare siano stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Un decreto interministeriale, rinnovato il 10 febbraio 2021, conferma queste disposizioni, stabilendo le modalità per il trattamento alimentare giornaliero spettante al personale delle forze armate.

Tuttavia, secondo le segnalazioni ricevute dal senatore Marton, ci sarebbero gravi inadempienze in questo ambito. Sono state riportate situazioni di somministrazione di derrate alimentari non commestibili, quali cornetti a colazione con muffa o scaduti, e di alimenti forniti in quantità non rispondenti a quanto previsto dalle norme vigenti. Queste inadempienze sarebbero state evidenziate anche da alcune associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Problematiche anche per il vestiario

Inoltre, l’interrogazione mette in luce gravi carenze nel servizio di vestizione per l’Esercito. Nonostante il rinnovo periodico previsto, vi sarebbe una mancata disponibilità di uniformi presso i magazzini di commissariato, costringendo il personale a operare in condizioni di vestiario indegne.

Il senatore Marton ha espresso la sua preoccupazione per queste “gravi e intollerabili situazioni”, chiedendo al Ministro della Difesa se sia informato di tali circostanze e quali iniziative intenda intraprendere per risolverle. “Auspichiamo una rapida risposta da parte del ministro e soprattutto una sua tempestiva azione per correggere queste gravi e intollerabili situazioni”, ha dichiarato Marton.

L’interrogazione solleva questioni di fondamentale importanza per il benessere e la dignità del personale militare, mettendo in luce la necessità di un’azione immediata per garantire standard adeguati di vettovagliamento e vestizione. La risposta del Ministro della Difesa è attesa con urgenza, così come eventuali misure correttive che verranno adottate per affrontare queste criticità.

