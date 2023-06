Chi sono i nuovi consiglieri del Ministero della Difesa? Interrogazione al Ministro Crosetto

Di recente, un deputato del M5S ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della Difesa spiegazioni sulle nomine dei suoi consiglieri, effettuate attraverso decreti ministeriali che, invero, dovrebbero essere pubbliche e quindi visibili anche sul sito della Difesa. In particolare, il deputato ha cercato di comprendere il ruolo e i compiti di questi consiglieri nell’organizzazione ministeriale e il loro impatto sull’efficienza amministrativa del dipartimento. Questa interrogazione solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla governance del Ministero.

Cosa ha chiesto a Crosetto il deputato Penza

L’onorevole Pasqualino Penza (M5S) – Segretario della i commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) – ha chiesto al Ministro della Difesa – unitamente ai deputati Amato e Caramiello del M5S – di fornire alcune informazioni riguardo alla nomina di diversi consiglieri del suo dicastero per varie tematiche. Il deputato ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile sovrapposizione di competenze tra questi consiglieri e gli uffici del Gabinetto e del Sottosegretario delegato che già si occupano di tali tematiche.

Il deputato ha richiesto al Ministro di fornire informazioni sul numero, la posizione amministrativa dei consiglieri, se abbiano militari e/o civili alle loro dipendenze, se siano militari in servizio, in quiescenza o in aspettativa, nonché quale sia il tipo di trattamento economico loro riservato (comprese indennità accessorie). Inoltre, il deputato ha chiesto di conoscere i costi complessivi del funzionamento dei loro uffici e la durata del loro mandato.

Il deputato ha chiesto, infine, se il Ministro non ritenga più opportuno avvalersi del personale già a disposizione presso il proprio Gabinetto, invece di nominare ulteriori consiglieri.

Chi sono i consiglieri nominati dal Ministro della Difesa?

Oltre la prima nomina (resa pubblica a novembre 2022) quella del Ten. Colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare, nominato consigliere del Ministro della Difesa Guido Crosetto per le iniziative anche a livello internazionale volte a valorizzare in ambito sportivo il personale affetto da disabilità e per le tematiche connesse al tema della disabilità con particolare riferimento a i veterani della difesa al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare e loro familiari nonchè per le attività promozionali da svolgersi anche in coordinamento con le associazioni combattentistiche e d’arma nelle scuole ai fini della conoscenza della storia e il ruolo delle forze armate in campo nazionale ed internazionale, al momento non è possibile risalire ai nomi di altri consiglieri, poiché, ad oggi, sul sito del Ministero non sembrano esserci. Solo in un comunicato stampa dell’8 maggio si fa menzione della presenza del “Consigliere del Ministro della Difesa per le tematiche correlate ai rapporti con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e le Rappresentanze militari, Gen. Domenico Rossi.”

Se il Ministro risponderà all’interrogazione o se verranno rese pubbliche sul sito, pubblicheremo le nomine e le relative funzioni dei consiglieri di Crosetto.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI