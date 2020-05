Cessione delle ferie tra colleghi. La circolare dell’Arma dei carabinieri - INFODIFESA

La Legge n.27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020, ha introdotto, tra le altre misure, la possibilità di cessione, entro il periodo emergenziale (e comunque non oltre il 30 settembre p.v. in caso di proroga di quest’ultimo), delle ferie pregresse tra il personale dipendente dalla medesima Amministrazione. Ecco il testo dell’articolo 4bis:

“Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e’ comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e’ a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non e’ revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.”

La misura, dal carattere straordinario e temporaneo, prevista per “fronteggiare particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19”, è applicabile al momento tra tutto il personale dell’Arma, a prescindere dall’incarico o dal reparto di appartenenza dei militari cedenti/beneficiari, considerando utile per la cessione l’eventuale licenza ordinaria residua del 2018 e del 2019. E’ quanto si legge in una nota dell’Arma dei carabinieri che per ha predisposto un modulo di “cessione della licenza ordinaria” specificando che la dichiarazione del militare cedente deve essere vistata a cura del relativo comandante di reparto ed inviata senza ritardo al comando cui appartiene il militare beneficiario.