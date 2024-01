Catapulta Elettromagnetica e “Squalo Volante”: La Cina Rivela Innovazioni Nella Nuova Portaerei Fujian

La Cina ha recentemente svelato la sua nuova portaerei, la Fujian, mostrando al mondo le sue innovative caratteristiche. Questa imbarcazione segna un punto di svolta per la marina militare cinese, essendo la prima portaerei progettata interamente in Cina e dotata di un sistema di decollo a catapulta elettromagnetica, una tecnologia avanzata che la pone in linea con gli standard delle superportaerei statunitensi.

Il sistema CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery) permette il lancio rapido e efficiente di una varietà di velivoli, incluso il caccia Shenyang J-15, soprannominato “squalo volante”. Con questa tecnologia, la Fujian è in grado di lanciare aeromobili più pesanti e con maggiore carico di munizioni rispetto alle tecnologie precedenti.

Le immagini ufficiali rilasciate dalla CCTV cinese mostrano la Fujian durante un test di ormeggio, pronta per le prove in mare. Queste immagini svelano anche tre tracce della nuova catapulta elettromagnetica e un modello del caccia J-15 sul ponte di volo. La portaerei è attualmente in fase finale di allestimento presso il cantiere navale Changxing Jiangnan di Shanghai.

La Fujian rappresenta un significativo passo avanti nell’ammodernamento militare della Cina, un obiettivo chiave dell’amministrazione di Xi Jinping. L’introduzione di questa tecnologia avanzata non solo aumenta la capacità operativa della marina cinese ma segnala anche la crescente indipendenza tecnologica del paese nel settore della difesa.

Le potenzialità operative e strategiche di questa portaerei sono ancora oggetto di analisi, ma è chiaro che la Fujian segna un importante traguardo per la marina militare cinese, sia in termini di capacità tecnologiche che di proiezione di potenza sul palcoscenico mondiale.

