Carabinieri, la Legione ‘Basilicata’ al generale Scafuri

Il generale di brigata Giancarlo Scafuri è il nuovo comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”: succede al generale Raffaele Covetti, che diventerà comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute a Roma. Il passaggio di consegne è avvenuto nel pomeriggio, a Potenza, alla presenza del generale di corpo d’armata Antonio De Vita, comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, che ha ringraziato Covetti “per il lavoro svolto in questi ultimi anni”.

LEGGI ANCHE Generale Luciano Magrini: Nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri a Palermo

Covetti, che ha guidato i Carabinieri “Basilicata” per tre anni, nel suo messaggio di saluto ha voluto ricordare “gli importanti risultati conseguiti contro i clan mafiosi nel Metapontino e nel Vulture Melfese, oltre alla lotta al lavoro nero, al caporalato, alle truffe a danni degli anziani e dello Stato”, ed ha sottolineato “il ruolo svolto dalle 104 stazioni, soprattutto durante l’emergenza pandemica, quale punto di riferimento e di vicinanza ai cittadini”. Scafuri, che ha ricoperto incarichi operativi a Palermo, Milano, Ancona, Roma, Napoli, Caserta e Reggio Calabria, ha lasciato l’incarico di Direttore del Servizio III della Direzione Centrale Servizi Antidroga. “Per posizione geografica la Basilicata ha un territorio da non poter trascurare – ha detto – siamo pronti con le nostre stazioni dei carabinieri che cercheremo di supportare per poter essere aderenti a qualsiasi tipo di esigenza territoriale”.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!