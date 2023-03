Carabinieri, comandante Generale Luzi: aumentati rischi in Rete “Respingiamo dai 30 ai 90 tentativi intrusione al giorno”

“Respingiamo dai 30 ai 90 tentativi di intrusione al giorno. Lo scorso 22 febbraio si è registrato un aumento consistente di richeste di accesso al sito internet istituzionale www.carabinieri.it, evento verosimilmente doloso, configurabile come attacco informatico. Le misure di prevenzione tempestivamente attivate hanno determinato la temporanea interruzione dell’accesso al sito. In ogni caso, nessun sistema è stato danneggiato e nessun dato sensibile è stato sottratto”. Lo ha detto il comandanate generale dell’Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi, nel corso della audizione in Commissione Difesa alla Camera in un passaggio relativo agli attacchi cyber.

“Gli esperti di settore – ha aggiunto – ci segnalano la crescente criticità rappresentata dalle piattaforme di criptofonia: sistemi in grado di garantire le comunicazioni, eludendo l’intervento delle Forze di polizia. L’Ufficio di Coordinamento delle Forze di polizia del Ministero dell’Interno ha attivato un gruppo di lavoro interforze per superare il gap dell’attuale legislazione, che non consente di inibire o di intercettare i flussi di comunicazione sulle piattaforme sospettate di favorire traffici illeciti. Le criticità tecniche e giuridiche si acuiranno con l’affermazione del metaverso. Se fino ad oggi – ha sottolineato Luzi – l’obiettivo dell’investigatore era l’irruzione in un covo durante una riunione tra criminali, dovremmo iniziare a immaginare come individuare un summit digitale”.

