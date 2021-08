Nel fine settimana un sottufficiale dell’Arma libero dal servizio, in vacanza sull’isola di Favignana, camminando a piedi in Piazza Castello ha trovato 1100 euro a terra in banconote di vario taglio. Il militare ha raccolto il denaro e lo ha consegnato ai colleghi della Stazione dell’isola. Se non si troverà il proprietario i soldi verranno dati, dai carabinieri di Favignana, all’ufficio oggetti smarriti del Comune.

Related Posts Ciclista colto da malore, rianimato in strada dal carabiniere di passaggio Un massaggio cardiaco in strada. Il maresciallo Emiliano Gatta stamattina si stava recando alla stazione…

Carabiniere invita 4 cittadini al rispetto del dpcm, picchiato in strada Carabiniere in borghese aggredito per aver invitato quattro cittadini a rispettare l’attuale dpcm, qualificandosi come…